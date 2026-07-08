Brasile, Ancelotti apre un nuovo ciclo dopo l'eliminazione: ci sarà un pezzo di Napoli

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Il talento del Napoli Alisson Santos è tra i giovani osservati dalla Seleção per la rifondazione guidata da Carlo Ancelotti dopo il deludente Mondiale.

Il Brasile guarda al futuro e, tra i giovani monitorati per il nuovo ciclo di Carlo Ancelotti, c'è anche un calciatore del Napoli. Secondo Globoesporte, Alisson Santos figura tra i profili seguiti dalla CBF in vista della rifondazione della Seleção dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale. Il commissario tecnico italiano, confermato fino al 2030, è pronto ad avviare un ricambio generazionale puntando su giocatori giovani e funzionali al progetto.

Alisson tra i possibili convocati del Brasile

Come riferisce Globoesporte, Alisson Santos potrebbe essere uno dei volti nuovi già a partire dalle prossime amichevoli di settembre. L'esterno offensivo del Napoli è stato inserito nella lista dei talenti da seguire insieme ad altri giovani destinati a raccogliere l'eredità dei senatori della Seleção. Per il classe brasiliano si tratterebbe di un'importante opportunità per entrare nel giro della nazionale maggiore.

Una motivazione in più per convincere Allegri

L'interesse del Brasile rappresenta anche uno stimolo in vista della nuova stagione con il Napoli. Alisson dovrà prima conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri durante il ritiro e ritagliarsi spazio in azzurro. Prestazioni convincenti con il club potrebbero infatti spalancargli anche le porte della Seleção di Ancelotti, che è alla ricerca di nuovi protagonisti per riportare il Brasile ai vertici del calcio mondiale.