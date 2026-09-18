Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 5ª giornata di Serie A
In questo venerdì 18 settembre si gioca il primo anticipo della quinta giornata di Serie A. In campo alle ore 20:45 il Monza, che ospita il Sassuolo. Si gioca anche in Serie B e in Serie C e sono tanti gli impegni internazionali. Di seguito la programmazione in tv:
15.00 Albinoleffe-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
19.30 Rapid Vienna-Tirol (Bundesliga austriaca) - COMO TV
20.30 Juve Stabia-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Bayern-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
20.30 Albacete-Cordoba (Segunda Division) - DAZN
20.45 Monza-Sassuolo (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Monaco-Lens (Ligue 1) - LIGUE 1+
21.00 Brentford-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Espanyol-Elche (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
Serie A Enilive 2026-2027
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