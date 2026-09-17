McTominay, confermati i tempi di recupero: ecco quando tornerà tra i convocati

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Scott McTominay prosegue il recupero dopo l'ablazione effettuata l'8 settembre. Il Napoli spera di riaverlo nella prima settimana di ottobre.

Il Napoli conta i giorni per riabbracciare Scott McTominay. Dopo l'intervento di ablazione effettuato l'8 settembre allo Spire Manchester Hospital e perfettamente riuscito, la prima data da cerchiare sul calendario potrebbe essere quella del 6 ottobre, quindi per il rientro tra i convocati Napoli-Frosinone del 10 ottobre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online.

Infortunio McTominay, Manna è stato chiaro

A fornire indicazioni sui tempi è stato Giovanni Manna prima della sfida contro l'Inter: "Servono 28 giorni per avere l'idoneità sportiva, prende dei farmaci anticoagulanti che sono vietati. Per due settimane deve stare a riposo per poi riprendere l'attività agonistica senza contatti per due o tre settimane". Il ds ha comunque invitato alla prudenza: "Il ragazzo magari avrà bisogno di più tempo, e se ci saranno complicazioni vedremo strada facendo".

McTominay, Allegri aspetta il suo ritorno a ottobre

L'obiettivo del Napoli è riavere lo scozzese per il fitto calendario di ottobre, quando gli azzurri saranno impegnati in nove partite. Nel frattempo Massimiliano Allegri ha sopperito alla sua assenza utilizzando anche il doppio play Lobotka-Gilmour, soluzione proposta in Champions e contro il Bologna. McTominay resta però difficilmente sostituibile per fisicità, inserimenti e capacità realizzativa, dopo i 12 gol e 3 assist messi insieme nella scorsa Serie A. Lo stesso centrocampista aveva rassicurato tutti prima dell'intervento: "Ci vediamo presto Napoli. Non ci metterò molto tempo".