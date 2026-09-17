Mazzarri nella bufera in Grecia, il tecnico Kerkez: “Trattato come uno zingaro, per me vale zero!”

vedi letture

Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, è finito al centro delle critiche di Dusan Kerkez dopo il pareggio tra Iraklis Salonicco e Atromitos.

Walter Mazzarri è finito al centro di un duro attacco in Grecia dopo il pareggio per 1-1 tra Iraklis Salonicco e Atromitos. Al termine della partita, Dusan Kerkez, allenatore della formazione ospite, ha criticato aspramente il collega italiano, contestandone soprattutto il comportamento durante e dopo la gara: “Non voglio nemmeno pronunciare il suo nome. È stato un buon allenatore, ma mi chiedo se possa essere un esempio per noi più giovani", ha esordito il tecnico bosniaco. Kerkez ha poi raccontato quanto accaduto al termine dell’incontro: "Mendilibar non sapeva l'inglese, ma era un signore e si presentava sempre con rispetto. Io sono andato a stringergli la mano e lui non me l'ha data, come se fossi uno zingaro".

Kerkez accusa Mazzarri: dalle proteste alla sigaretta elettronica

Le critiche di Kerkez hanno riguardato anche l’atteggiamento di Mazzarri durante la partita, in particolare le proteste nei confronti dell’arbitro: "A 65 anni dovrebbe dare l'esempio, invece protestava continuamente con il direttore di gara". Il tecnico dell’Atromitos ha inoltre puntato il dito contro l’utilizzo della sigaretta elettronica in panchina: "E poi la sigaretta elettronica? Non si può fumare nemmeno nei ristoranti e lui lo faceva in panchina. Queste cose non le vede nessuno?". Infine, Kerkez ha precisato di non avere nulla contro l’Iraklis, definito un club storico, prima di rivolgere un’ultima, durissima accusa a Mazzarri: "Rispetto l'Iraklis, è un club storico, ma da parte mia quell'uomo ha zero rispetto. Può aver vinto anche dieci trofei, ma per me vale zero".