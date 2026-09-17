Fiorentina-Napoli, ultime di formazione: Olivera titolare! Neres-Favasuli insidiano Lang-Politano

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Fiorentina-Napoli, le probabili scelte di Massimiliano Allegri: Olivera verso una maglia da titolare, ballottaggio Politano-Favasuli in attacco.

Dopo il ritorno alla vittoria contro il Bologna, il Napoli si prepara alla trasferta di Firenze con alcuni dubbi ancora da sciogliere. Gli azzurri saranno di scena domenica 20 settembre alle 12.30 allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, che a sua volta ha conquistato i primi punti stagionali superando il Venezia. Massimiliano Allegri è alle prese soprattutto con le scelte sulle corsie e in attacco, dove resta aperta la concorrenza tra diversi giocatori.

Politano-Favasuli e Neres-Lang i ballottaggi in attacco

Stando a quanto riferito da Sky Sport, una delle opzioni più concrete riguarda Olivera, che potrebbe prendere il posto di Spinazzola. A centrocampo, invece, confermati Gilmour e Lobotka e De Bruyne. Davanti, Politano parte leggermente favorito nel ballottaggio con Favasuli, protagonista nella vittoria contro il Bologna. Neres sta crescendo di condizione e sulla sinistra si gioca una maglia con Noa Lang: al momento l'olandese resta leggermente avanti, ma la riflessione di Allegri è ancora aperta.