Fiorentina, pranzo di gruppo low-profile: nessuna festa, il pensiero fisso è il Napoli

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Mastantuono e Pellegrino hanno mantenuto la promessa offrendo un asado alla Fiorentina. Un momento di convivialità al Viola Park, senza festeggiamenti.

Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino hanno mantenuto la promessa fatta negli spogliatoi del Penzo dopo la vittoria sul Venezia. Ieri i due argentini, protagonisti di quella partita rispettivamente con una tripletta e un gol, hanno offerto alla Fiorentina il tradizionale asado. Come racconta FirenzeViola.it, calciatori e staff tecnico si sono ritrovati nella sala mensa del Viola Park al termine dell'allenamento: la pioggia ha impedito di organizzare la grigliata all'aperto. Nessun ospite esterno, famiglia o dirigente e nessuna cerimonia particolare, ma soltanto un pranzo informale tra squadra e staff.

Fiorentina, l'asado fa gruppo: domenica arriva il Napoli

Più che una celebrazione per le recenti vittorie contro Venezia e Pisa, l'appuntamento è servito a rafforzare l'unità dello spogliatoio. Carne argentina, sorrisi e qualche ora trascorsa insieme, mantenendo però un profilo basso. A due giorni dalla sfida del Franchi contro il Napoli, infatti, Paolo Vanoli vuole tenere alta la concentrazione. Il tecnico punta molto sullo spirito del gruppo, ma sa che domenica alle 12.30 servirà ben altro tipo di "fame" per provare a fermare la squadra di Massimiliano Allegri.