Conte voleva tornare alla Juve dopo lo scudetto con il Napoli, poi il dietrofront: il retroscena

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Retroscena Antonio Conte-Juventus: dopo lo scudetto vinto con il Napoli, l’allenatore salentino aveva deciso di tornare a Torino.

Antonio Conte era pronto a lasciare Napoli. Dopo aver riportato gli azzurri sul tetto d’Italia, l’allenatore aveva infatti deciso di tornare alla Juventus. Un retroscena - riferito da Sportmediaset - che prende forma nella tarda primavera del 2025, quando il club bianconero, dopo l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Igor Tudor, aveva iniziato a programmare il futuro della panchina. John Elkann aveva affidato ai dirigenti, con Damien Comolli in prima linea, una missione precisa: individuare una nuova guida tecnica. I nomi sul tavolo erano quelli di Conte e Gian Piero Gasperini, con l’allora allenatore del Napoli in cima alle preferenze.

Conte-Juventus, la svolta durante la festa scudetto

Il ritorno del tecnico leccese sembrava dunque ormai definito, nonostante qualche mugugno da parte dei tifosi juventini, ancora poco inclini a perdonargli il passaggio all’Inter. Conte, dopo aver firmato l’ennesima impresa della sua carriera con lo scudetto conquistato a Napoli, sembrava orientato a chiudere il capitolo azzurro. Poi, però, è arrivata la svolta. Durante la festa scudetto in città, l’affetto dei napoletani e le parole al miele del presidente Aurelio De Laurentiis hanno cambiato lo scenario, convincendo Conte a restare sulla panchina del Napoli.