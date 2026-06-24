Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Svizzera-Canada e Bosnia-QatarTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 24 giugno proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026, entrati nel vivo del secondo turno della fase a gironi. Dopo le due partite di stanotte - Panama-Croazia e Colombia-RD Congo - toccherà alla Svizzera contro il Canada alle ore 21:00. Alla stessa ora, in contemporanea, ci sarà anche la sfida tra Bosnia e Qatar. Di seguito la programmazione in tv.

21.00 Svizzera-Canada (Mondiali) - DAZN e RAI 1

21.00 Bosnia-Qatar (Mondiali) - DAZN