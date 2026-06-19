Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Stati Uniti-Australia

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Stati Uniti-AustraliaTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo venerdì 19 giugno continuano gli appuntamenti con i Mondiali 2026: dopo le due gare di stanotte, Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud, sarà la volta di Stati Uniti-Asutralia, match previsto alle ore 21:00. Di seguito la programmazione in tv.

21.00 Stati Uniti-Australia (Mondiali) - DAZN e RAI 1