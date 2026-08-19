Ufficiale Dongfeng rinnova la partnership col Napoli: logo sulla maglia anche nell'anno del Centenario

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Dongfeng rinnova col Napoli per il 2026/27: logo sulle maglie e vetture per squadra e staff.

Dongfeng Motor Corporation continuerà ad affiancare la SSC Napoli anche nella stagione 2026/2027, confermando la partnership iniziata nell'annata precedente. Il marchio cinese resterà Global Automotive Partner del club azzurro e continuerà ad avere grande visibilità sulle divise della squadra: il logo Dongfeng sarà infatti presente sulla manica delle maglie gara del Napoli in tutte le competizioni nazionali e internazionali. L'accordo assume un significato particolare perché viene rinnovato proprio nell'anno del Centenario della SSC Napoli, accompagnando il club nelle celebrazioni per i cento anni di storia.

Dongfeng-Napoli, partnership confermata: vetture anche per giocatori e staff

La collaborazione non riguarderà soltanto la presenza del marchio sulle divise: Dongfeng metterà a disposizione dei calciatori e dello staff tecnico del Napoli la propria gamma di vetture, rafforzando una partnership attraverso la quale l'azienda punta anche ad aumentare la propria presenza sul mercato italiano. Il Chief Operating Officer di Dongfeng Motor Italia Massimiliano Alesi ha commentato: "Siamo orgogliosi di proseguire anche nella stagione 2026/2027 la partnership con una squadra prestigiosa e vincente come il Napoli, e lo siamo ancora di più sapendo che affiancheremo il Club in un anno così speciale come quello del Centenario. Come nella scorsa stagione, questa collaborazione ci consente di condividere con il Club calcistico i nostri valori di passione, performance e volontà di crescita continua, concretizzati in un marchio di grande solidità, dotato di una visione strategica di lungo periodo".