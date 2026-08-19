Calcio in TV, Italia quarta in Europa per costi! Ma pesa molto sugli stipendi medi

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Calcio in TV, Italia quarta per costo: servono 669 euro l'anno per vedere tutto.

Seguire tutto il grande calcio in TV continua a rappresentare una spesa importante per i tifosi europei. Secondo l'analisi di Calcio e Finanza, considerando le soluzioni più economiche disponibili per vedere il campionato nazionale e le coppe europee, la Spagna è il Paese più caro con 972 euro all'anno, seguita da Regno Unito (867 euro) e Germania (810). L'Italia si ferma a circa 669 euro, mentre la Francia è nettamente la più conveniente con 439 euro. Nel nostro Paese, per avere accesso all'intera offerta calcistica, la combinazione presa in considerazione comprende DAZN Full a 379 euro l'anno, NOW a 19,99 euro al mese e Amazon Prime Video a 49,90 euro, per una spesa complessiva di 668,80 euro.

Italia, 669 euro per tutto il calcio: il costo pesa sullo stipendio medio

Il dato assoluto colloca dunque l'Italia tra i Paesi meno costosi dei cinque principali campionati europei, ma lo scenario cambia rapportando la spesa agli stipendi medi. Proprio il minore potere d'acquisto rende infatti l'incidenza degli abbonamenti particolarmente significativa per i tifosi italiani, portando il nostro Paese al secondo posto per peso della spesa sul salario medio. In Spagna servono 972 euro annui e anche un abbonamento alla rete internet, mentre nel Regno Unito la spesa raggiunge circa 867 euro e in Germania, dove sono necessari quattro diversi abbonamenti, si arriva a circa 810. La Francia resta invece il mercato più conveniente, con circa 439 euro all'anno. In Italia, inoltre, il costo può essere ulteriormente ridotto attraverso formule alternative come TimVision o la condivisione di un piano DAZN Family.