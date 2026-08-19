Foto Di Lorenzo fa gruppo prima del Genoa: cena a Marechiaro, c'è anche Favasuli

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Di Lorenzo guida la cena di squadra a Marechiaro prima dell'esordio contro il Genoa.

Clima disteso e spirito di gruppo in casa Napoli a pochi giorni dal debutto ufficiale della nuova stagione. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha trascorso una serata a Marechiaro insieme ad alcuni compagni: Michael Folorunsho, Costantino Favasuli, Luca Marianucci e Antonio Vergara. Gli azzurri hanno scelto lo storico ristorante Cicciotto a Marechiaro, dove sono stati accolti dal titolare Riccardo Capuano per una cena all'insegna della convivialità e del relax. In calce lo scatto diventato virale sui social.

Napoli, cena di gruppo a Marechiaro: testa all'esordio contro il Genoa

Un'occasione anche per favorire l'inserimento di Favasuli, appena approdato in azzurro, e consolidare ulteriormente i rapporti all'interno dello spogliatoio prima dell'inizio del campionato. Archiviata la serata, l'attenzione della squadra di Massimiliano Allegri sarà completamente rivolta al campo: il Napoli debutterà sabato alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, dove affronterà il Genoa nella prima giornata di Serie A.