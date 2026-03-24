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Castel Volturno, doppia seduta: il report del club

Castel Volturno, doppia seduta: il report del club
Oggi alle 17:50Notizie
di Antonio Noto

Dopo la vittoria contro il Cagliari, la squadra di Antonio Conte si è allenata in una doppia seduta al Training Center di Castel Volturno nella settimana dedicata alle nazionali. Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo:

"Dopo la vittoria contro il Cagliari, gli azzurri tornano ad allenarsi nella settimana di sosta per le nazionali. Il gruppo ha svolto una doppia seduta. Al mattino la squadra è stata impegnata in un lavoro tecnico. Nel pomeriggio sessione di forza".