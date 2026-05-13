La Champions per i conti: ecco quanto incasserebbe il Napoli con la qualificazione

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La corsa Champions del Napoli resta apertissima e Antonio Conte, dopo la sconfitta contro il Bologna, ha ribadito l’importanza del traguardo europeo.

La corsa Champions del Napoli resta apertissima e Antonio Conte, dopo la sconfitta contro il Bologna, ha ribadito l’importanza del traguardo europeo. “Mancano due partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e vedere come finiremo il campionato”, ha dichiarato il tecnico azzurro nel post gara.

Napoli in Champions? Ecco quanto guadagnerebbe

Per il Napoli la qualificazione non rappresenta soltanto una questione di prestigio sportivo, ma anche un obiettivo economico fondamentale. L’accesso alla prossima Champions League garantirebbe infatti introiti molto importanti, con cifre che - scrive Sportmediaset - potrebbero superare i 60 milioni di euro anche in caso di eliminazione nelle prime fasi.

A Pisa può arrivare la qualificazione

Gli azzurri avevano la possibilità di chiudere i conti già contro il Bologna, ma il gol nel finale di Rowe ha complicato i piani della squadra di Conte. Ora il Napoli dovrà cercare il riscatto nella trasferta contro il Pisa, dove andrà a caccia di una vittoria che manca dal 4-0 contro la Cremonese dello scorso 24 aprile.