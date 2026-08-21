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Castel Volturno, problema per Mazzocchi: salta il Genoa, il report del club
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Ultimissime Genoa-Napoli, problema per Mazzocchi che salterà l'esordio stagionale
Meno uno a Genoa-Napoli. Il Napoli si è allenato a Castel Volturno in mattinata e la società ha pubblicato come di consueto il report della seduta mattutina, raccontando anche della problematica per Pasquale Mazzocchi che non dovrebbe partire quindi per la squadra alla volta di Genova per l'esordio in campionato. Di seguito il report:
Infortunio Mazzocchi, non si è allenato
"Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di De Rossi. Nella seduta mattutina il gruppo ha svolto una parte tattica e una partitina. Chiusura di sessione con una serie di esercitazioni sui calci piazzati. Mazzocchi non si è allenato per un sovraccarico al ginocchio destro".
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