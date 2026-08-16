Castel Volturno, scaduti tre giorni di riposo: oggi la ripresa verso Genoa-Napoli

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Genoa-Napoli, oggi riparte la preparazione: tutti a Castel Volturno

Ferragosto in famiglia per i calciatori del Napoli, ma da quest'oggi si torna al lavoro. Sono infatti scaduti i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri dopo le ventiquattro sedute di lavoro svolte tra il ritiro di Dimaro Folgarida e quello di Castel di Sangro, chiuso mercoledì scorso con l'ultima amichevole contro l'Aris Salonicco.

Castel Volturno, oggi la ripresa della preparazione

La squadra si ritroverà nel pomeriggio di oggi al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere la preparazione in vista del debutto in campionato, in programma sabato prossimo a Marassi contro il Genoa (calcio d'inizio ore 20.45). In questi giorni di pausa, diversi azzurri ne hanno approfittato per tornare a casa dalle rispettive famiglie o per concedersi gli ultimi giorni di mare in compagnia di amici e parenti. Ora però si torna in campo e per fare sul serio. Parte la missione Genoa.