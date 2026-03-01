Serie B, Insigne in gol a Pescara 13 anni dopo! Ribaltato il Palermo
Colpo di scena all’Stadio Adriatico, dove il Pescara supera 2-1 il Palermo al termine di una gara ricca di emozioni. A sbloccare il match sono gli ospiti con Pohjanpalo, ma la reazione degli abruzzesi non si fa attendere e cambia completamente l’inerzia dell’incontro.
Protagonista assoluto Lorenzo Insigne, che ritrova il gol e riporta il Pescara in carreggiata, accendendo l’entusiasmo del pubblico di casa. A completare la rimonta ci pensa Meazzi, autore del definitivo 2-1 che consegna tre punti pesantissimi. Una vittoria che rilancia le ambizioni biancazzurre e rende ancora più amara la serata del Palermo, avanti nel punteggio ma incapace di difendere il vantaggio. Per l'ex capitano del Napoli si tratta del ritorno al gol al Pescara dopo ben 13 anni.
