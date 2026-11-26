Cena di Natale SSC Napoli, previsti 700 invitati: data e luogo dell’evento

Il Napoli si prepara alla tradizionale cena di Natale, che quest'anno avrà un significato speciale in vista del centenario del club.

Il conto alla rovescia verso Natale è già iniziato anche in casa Napoli, dove fervono i preparativi per la tradizionale cena organizzata dalla società. Un appuntamento che quest'anno avrà un valore ancora più significativo, perché inserito nel programma delle celebrazioni per il centenario del club azzurro. Come riportato da Il Mattino, saranno circa 700 gli invitati alla serata, in programma lunedì 30 novembre nella suggestiva cornice del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. L'inizio dell'evento è fissato alle 19:26, un orario simbolico scelto per rendere omaggio al 1926, anno di nascita del Napoli. Non mancheranno, inoltre, alcune presenze istituzionali di rilievo.

Cena di Natale del Napoli a Pietrarsa: attesi anche Manfredi e Fico

Tra gli ospiti della serata sono infatti attesi anche Gaetano Manfredi e Roberto Fico, rispettivamente sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania. La loro partecipazione rappresenterebbe un segnale significativo nei rapporti con Aurelio De Laurentiis, dopo il periodo di distanza legato soprattutto alla questione dello stadio e alle divergenze tra il club e le istituzioni. La cena di Pietrarsa potrebbe dunque diventare anche un'occasione per ricucire i rapporti e rafforzare il dialogo tra la società azzurra e i rappresentanti del territorio, in una serata che unirà celebrazioni, calcio e istituzioni.