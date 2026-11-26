Ufficiale Sassuolo-Napoli, settore ospiti sold-out! La nota del club emiliano con tutti i dettagli

Grande entusiasmo tra i tifosi azzurri dopo il pareggio contro il Ma City. Esauriti i biglietti del settore ospiti per la trasferta al Mapei Stadium.

Il Napoli potrà contare ancora una volta sul sostegno di un gran numero di tifosi anche lontano dal Maradona. La risposta del pubblico azzurro in vista della trasferta contro il Sassuolo è stata immediata: i biglietti per il settore ospiti del Mapei Stadium sono già esauriti, a pochi giorni dalla sfida in programma domenica 29 novembre alle ore 15:00, valida per la tredicesima giornata di Serie A. A comunicarlo è stato lo stesso club neroverde attraverso una nota ufficiale: “Tutto esaurito in Tribuna Nord (Settore Ospiti) per Sassuolo-Napoli, 13^ giornata di Serie A Enilive in programma domenica 29 novembre alle ore 15:00 al Mapei Stadium. È inoltre terminata la disponibilità degli accrediti per le persone con disabilità”.

Sassuolo-Napoli, biglietti in Tribuna Est: le limitazioni per i residenti in Campania

Per consentire ad altri sostenitori azzurri di assistere alla partita, il Sassuolo ha attivato una prevendita con disponibilità limitata in Tribuna Est Laterale Nord. L'acquisto è riservato ai residenti in Campania, che potranno acquistare i tagliandi esclusivamente se in possesso della fidelity card del Napoli. Restano invece in vigore le restrizioni per la Tribuna Sud, come precisato dalla società emiliana: “Si ricorda che i tagliandi di Tribuna Sud possono essere intestati esclusivamente a possessori di SassuoloCard sottoscritte entro il 30 giugno 2026”.