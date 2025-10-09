Centro sportivo, definito l'acquisto dei terreni! KK: ecco quando ci sarà l'annuncio

vedi letture

Il Napoli accelera, è in via di definizione l’acquisto dei terreni per il nuovo centro sportivo che dovrebbe nascere a Succivo. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui nei prossimi 15 giorni dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale. E così da quel momento in avanti potrà cominciare la costruzione della nuova casa del club azzurro.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.