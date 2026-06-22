Clamoroso Italia, non solo Mancini: anche Buffon e Bonucci verso il ritorno

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Il giornalista Nicolò Schira sul suo canale YouTube ha fatto il punto della "nuova" nazionale che sta nascendo dopo l'elezione di Giovanni Malagò come presidente della FIGC. Nuova per modo di dire, perché oltra al ritorno di Roberto Mancini in veste di ct si dovrebbero rivedere nello staff anche Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon, nonostante abbiano preso parte al clamoroso fallimento della gestione Gattuso:

"È scattato il countdown per rivedere sulla panchina azzurra Roberto Mancini. Lui, il prescelto, il papabile. Malagò ha parlato così: ‘Non posso puntare sulla filiera’, come a dire: ‘non posso puntare su Baldini, su allenatori federali che prendono altre responsabilità’. Al momento, tutte le strade portano al Mancio: pronto un quadriennale da 2 milioni a stagione più bonus. Questione di qualche giorno insomma, Mancini si è già dimesso dall’Al-Sadd e aspetta. Lui e il suo staff sono pronti.

Nello staff di Mancini dovrebbe esserci anche Leonardo Bonucci, quindi occhio al suo ritorno anche in Nazionale dopo l’esperienza con Gattuso. Ovviamente sarà una figura meno ingombrante però di quella avuta con Rino Gattuso quando, se vi ricordate, c’era Bonucci in piedi che dava indicazioni, quasi fosse l’allenatore. Attenzione anche a Gigi Buffon perché potrebbe avere un ruolo, magari di coordinatore sulle formazioni giovanili: attenzione perché Malagò lo stima molto.

Difficilmente avrà un ruolo Maldini, anche se Malagò vorrebbe un direttore tecnico nella sua FIGC. Può esserci la candidatura di Claudio Ranieri. Oggi c’è stato anche il nome di Ricky Massara, direttore sportivo. Quindi Maldini sarebbe stato il grande obiettivo, il grande sogno. Ci sono stati dei contatti anche nei mesi scorsi, anche a Pasqua, però oggi Maldini non sembra molto incline e propenso. Potrebbe esserci un’idea Claudio Ranieri anche se potrebbe essere una figura un po’ ingombrante per Mancini. Vedremo, capiremo il da farsi, ma sta nascendo la nuova Nazionale. Speriamo però che al di là delle chiacchiere poi ci sia un rinnovamento, delle riforme, un miglioramento di tutto il sistema calcio italiano che, non dimentichiamolo, cade a pezzi".