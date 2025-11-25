Come sta Gutierrez? L'annuncio di Conte sui tempi di recupero

Miguel Gutierrez ha dovuto dare forfait contro il Qarabag a causa di un trauma distorsivo alla caviglia. Sui suoi tempi di recupero, ha aggiornato Antonio Conte in conferenza stampa: "Miguel ha avuto questa distorsione… Non sto a dire quante settimane sono perché poi il ragazzo ha grande volontà ed è molto dispiaciuto per quello che è accaduto.

Mi ha detto che lui in due settimane recupera, ma il dottore mi ha detto che non pensa che in due settimane possa recuperare. Questo è. Al tempo stesso, prendiamo la notizia positiva che Spinazzola oggi per la prima volta si è allenato - anche con un ritmo abbastanza intenso - senza avvertire dolore al pube. Questa è la notizia positiva di oggi”.