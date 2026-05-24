Compleanno ADL, gli auguri del club: la nota per i 77 anni del presidente

Compleanno ADL, gli auguri del club: la nota per i 77 anni del presidenteTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Notizie
di Pierpaolo Matrone
Aurelio De Laurentiis, nato il 24 maggio 1949, festeggia oggi il suo compleanno da presidente del Napoli,.

Aurelio De Laurentiis, nato il 24 maggio 1949, festeggia oggi il suo compleanno da presidente del Napoli, una carica che ricopre ormai da oltre vent'anni e che ha segnato in modo indelebile le sorti della società partenopea.

Il club azzurro fa gli auguri al presidente tramite un comunicato ufficiale: "Compleanno speciale in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis compie 77 anni. Al Presidente vanno gli auguri affettuosi di tutta la SSC Napoli".