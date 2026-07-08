Ufficiale Besiktas, niente Milinkovic-Savic: Italiano accoglie due nuovi portieri

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Il Besiktas ufficializza gli arrivi di Alexander Nubel e Doğan Alemdar. Vincenzo Italiano potrà contare su due nuovi portieri

Vincenzo Italiano può sorridere. Dopo l’arrivo dei due nuovi acquisti a Istanbul nella serata di ieri, il Besiktas ha ufficializzato gli ingaggi di Alexander Nubel e Doğan Alemdar. Il club turco ha annunciato i due trasferimenti anche attraverso i propri canali social, pubblicando le immagini dei due portieri con indosso la nuova maglia bianconera. Nubel, portiere tedesco classe 1996, arriva dal Bayern Monaco dopo una stagione in prestito allo Stoccarda e ha firmato un contratto triennale valido fino al termine della stagione 2028-29. Per lui si tratta della prima esperienza nella Super Lig turca: un colpo di grande rilievo per il Besiktas, che punta sulla sua esperienza maturata ad alti livelli, con 145 presenze in Bundesliga e 11 in Champions League, oltre alla parentesi internazionale vissuta con il Monaco.

Alemdar e Nubel: il Besiktas completa il reparto portieri

Accanto a Nubel arriva anche Doğan Alemdar, portiere turco classe 2002 che ha lasciato il Basaksehir per trasferirsi al Besiktas, firmando un contratto quadriennale fino alla stagione 2029-30. Italiano avrà quindi a disposizione due estremi difensori di valore e potrà valutare la concorrenza per il ruolo di titolare. Il Besiktas, infatti, era alla ricerca di un portiere di livello e aveva seguito anche Vanja Milinković-Savić del Napoli, pista che però sembra ormai definitivamente sfumata. Con gli arrivi di Nubel e Alemdar, il tecnico ex Bologna vede completarsi un reparto fondamentale in vista della nuova stagione.