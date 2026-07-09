Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: quarti Mondiali, dove vedere Francia-Marocco

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© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo giovedì 9 luglio iniziano i quarti di finale del Mondiale. In programma alle ore 22.00 la sfida tra Francia e Marocco. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDI’ 9 LUGLIO

22.00 Francia-Marocco (Mondiali) - DAZN e RAI 1