Per Allegri subito due derby: le prime amichevoli del Napoli contro due squadre toscane

vedi letture

Come un anno fa, il Napoli inizierà la nuova stagione agonistica in Val di Sole affrontando nella prima amichevole la squadra toscana dell’Arezzo. Per gli azzurri l’incontro giocato la scorsa estate allo stadio comunale di Dimaro - SKI.IT Arena rappresentò l’esordio in maglia azzurra di Kevin De Bruyne e quest’anno lo sarà per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Nel frattempo, l’Arezzo dell’ex Christian Bucchi ha conquistato la promozione in serie B, categoria che mancava ai toscani dal 2007, e si prepara con grande entusiasmo al rientro nella serie cadetta.

La sfida a Dimaro Folgarida contro il Napoli del 22 luglio (la stessa data di un anno fa) sarà certamente motivo di gioia per il presidente dell’Arezzo Guglielmo Manzo, originario della Campania e appassionato tifoso azzurro. Calcio d’inizio alle ore 18.00.

Il club toscano parla tanto napoletano, non solo con l’allenatore Bucchi, ex attaccante del Napoli nella stagione della promozione dalla B alla A, e il presidente Manzo ma anche con il direttore sportivo Aniello Cutolo, talento cresciuto da calciatore tra le strade del Rione Traiano e le giovanili del Napoli prima d’affermarsi per tanti anni nei campi di serie C e B. Per completare il viaggio tra gli ex, nel gruppo di lavoro di Cutolo in qualità di collaboratore dell’area tecnica c’è Jacopo Dezi, ex centrocampista del Napoli.

La squadra di Allegri chiuderà il suo quindicesimo ritiro a Dimaro Folgarida affrontando il 26 luglio (ore 18.00) un’altra squadra di serie B: la Carrarese, guidata dall’allenatore Gabriele Cioffi che ha conosciuto anche la serie A durante le esperienze all’Udinese e al Verona.

Saranno quindi Arezzo e Carrarese, due squadre toscane, a testare per prime il Napoli del livornese Allegri. Una sorta incrocio dal sapore di derby toscano, con una certezza: la grande passione dei supporter azzurri che da 15 anni caratterizza il ritiro in Val di Sole e il tifo sugli spalti dello Stadio di Carciato.