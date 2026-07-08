Flop Italia agli Europei U19: ko con la Danimarca nello spareggio! Salterà Mondiali U20
L’Italia Under 19 non riesce a riscattare l’eliminazione nella fase a gironi dell’Europeo di categoria e perde anche lo spareggio contro la Danimarca. Gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Alberto Bollini vengono battuti ai calci di rigore per 5-4 dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti di gioco, chiudendo così il proprio percorso nella competizione. Un risultato pesante per il movimento azzurro: dopo la mancata qualificazione della Nazionale maggiore al Mondiale 2026, anche una rappresentativa giovanile sarà costretta a rinunciare alla rassegna iridata, in questo caso il Mondiale Under 20 del 2027. Una delusione importante per la squadra composta, tra gli altri, da Liberali e compagni, che vede sfumare anche questa possibilità internazionale.
Germania e Spagna si giocano il titolo: fuori l’Ucraina
Nell’altra semifinale dell’Europeo Under 19, la Germania ha superato l’Ucraina e si è guadagnata l’accesso alla finale. La formazione guidata da Wörns ha battuto Mykhailenko e i suoi ragazzi, interrompendo il loro cammino a un passo dall’ultimo atto della competizione. La finale vedrà quindi di fronte la baby Mannschaft e la Spagna, che si contenderanno il titolo europeo di categoria. Per l’Italia, invece, resta il rammarico di un percorso terminato prima del previsto e di un doppio mancato accesso alle grandi competizioni internazionali.
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