Conferenza Conte a Lisbona: svelato il nome del giocatore al suo fianco
Antonio Conte parlerà oggi da Lisbona in conferenza stampa alle ore 19 locali, quindi alle ore 20 italiane. Al suo fianco ci sarà l'ex di turno, David Neres, l'uomo più in forma del momento. Il Napoli intanto si allenerà questa mattina alle 11 e poi partenza per il Portogallo. Segui tutta la giornata con noi su Tuttonapoli.net e su Radio Tutto Napoli.
