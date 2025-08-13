Corriere dello Sport: "C'è Gutierezze, idea low cost per il centrocampo"
Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata soprattutto alla situazione della Juventus, ancora alle prese con il caso Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha rifiutato anche le proposte arrivate dalla Premier League e rischia di restare a Torino per poi svincolarsi a parametro zero tra un anno. Una scelta che sta di fatto congelando le mosse di mercato bianconere, con Kolo Muani fermo a Parigi e un affare sempre più vicino al naufragio.
Napoli, Gutierrez a un passo. Idea Elmas
In casa Napoli è ormai in dirittura d’arrivo l’acquisto di Miguel Gutierrez dal Girona per rinforzare la corsia sinistra. L’attenzione si sposta ora su Elif Elmas, in uscita dal Lipsia: il macedone potrebbe tornare in azzurro come jolly low-cost per il centrocampo di Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro