Prima pagina Corriere dello Sport: "Primato per tre. Ci sono anche Max e Gasp"

"Ci sono anche Max e Gasp": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Primato per tre: il Milan e la Roma agganciano il Napoli. Allegri ferma Conte (2-1) e sale al comando con Gian Piero. Gol di Saelemaekers e Pulisic, De Bruyne (rigore) non basta agli azzurri. Dovbyk-Soulé: 2-0 al Verona.

Oggi si chiude la 5^ giornata di Serie A, con Genoa-Lazio tra le ultime due partite in programma. Non a caso, uno dei titoli proposti dal quotidiano è: "Brivido Lazio: Sarri senza centrocampo". Emergenza piena tra infortuni e squalifiche: reintegrato Basic.