DAZN - “E’ un tocco…”, ma il VAR corregge l’arbitro: “Simeone arriva prima, è rigore!”

Il rigore assegnato al Napoli nella sfida con la Salernitana, per il contatto Fazio-Simeone, c'era. Questo è quanto si apprende dalla trasmissione 'Open Var', in oda su Dazn, che ha svelato l'audio tra Livio Marinelli, arbitro di Napoli-Salernitana, e la Sala Var in occasione del rigore concesso agli azzurri per fallo di Federico Fazio su Giovanni Simeone.

Inizialmente l'arbitro aveva dato fondo, ma i colleghi al Var lo hanno invitato ad un OFR in quanto il difensore argentino colpisce la gamba del bomber azzurro. Questo il dialogo.

Arbitro: "Fondo, fondo ,fondo"

Sala Var: "Aspetta, fammi controllare. Si tiene la gamna. Eh sì. Perché lui tocca il pallone"

Arbitro: "E' un tocco, però vedilo"

Sala Var: "Aspetta, Livio. Perché il pallone lo gioca l'attaccante del Napoli, aspetta. E' rigore da retro bassa. Livio aspetta perché controllo I'APP e te lo faccio vedere"

Arbitro: "Ok. È rigore, aspetta. Stanno controllando l'app. Stanno controllando l'azione ma è rigore"

Sala Var: "Livio, ti consiglio un OFR per un possibile calcio di rigore"

Arbitro: "Rigore senza provvedimento disciplinare, ok?"

Sala Var: "Perfetto, vai"