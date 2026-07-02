De Bruyne, altre critiche dal Belgio. Ma l'annuncio sul futuro è già arrivato

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Kevin De Bruyne non è riuscito a incidere nella sfida tra Belgio e Senegal, conclusa con il successo dei Diavoli Rossi per 3-2 in rimonta. La prestazione del centrocampista è stata giudicata al di sotto delle aspettative dalla stampa belga, che gli ha riservato voti piuttosto bassi in pagella. In patria si torna così a discutere del rendimento del capitano con la nazionale: secondo diverse analisi, nelle ultime undici partite disputate tra Europei e Mondiali il fuoriclasse belga avrebbe realmente lasciato il segno soltanto in un'occasione, faticando nelle altre a esprimere il livello di gioco mostrato abitualmente con i club. Contro il Senegal, inoltre, il commissario tecnico Garcia ha deciso di sostituirlo al 55', scelta che ha alimentato ulteriormente il dibattito.

Il Napoli attende novità: le ultime sul futuro

Nonostante le critiche ricevute con la maglia del Belgio, il Napoli continua a considerare De Bruyne un elemento centrale del proprio progetto tecnico. Il direttore sportivo Giovanni Manna e Massimiliano Allegri ripongono grande fiducia nelle qualità del centrocampista, ritenuto uno dei leader della squadra anche in vista della prossima stagione. Il giocatore è ancora legato al club azzurro da un altro anno di contratto, ma ogni valutazione sul futuro sarà rinviata al termine dell'impegno al Mondiale.