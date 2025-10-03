Foto De Bruyne si gode Napoli: cena a base di pesce a Pozzuoli, lo scatto

Kevin De Bruyne sta entrando sempre più nello spirito della sua nuova avventura napoletana dopo i dieci anni d’oro vissuti al Manchester City. Il centrocampista belga, nuovo leader tecnico del Napoli, si sta ambientando con entusiasmo in città e non perde occasione per scoprire le eccellenze del territorio.

Nella serata di ieri, De Bruyne è stato avvistato al ristorante “Punto Nave” di Pozzuoli, dove ha gustato una cena a base di pesce fresco e specialità locali. Il campione azzurro si è concesso anche a una foto di gruppo con lo staff del locale, poi condivisa sui social ufficiali del ristorante. Tra crudi innovativi, primi di mare e secondi raffinati, De Bruyne ha apprezzato la qualità e l’autenticità dei sapori del Golfo di Napoli, confermando il suo entusiasmo nel vivere appieno l’esperienza partenopea anche fuori dal campo.