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De Zerbi, è fatta con il Tottenham! Accordo di cinque anni: i dettagli
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C'è l'accordo di massima tra Roberto De Zerbi e il Tottenham. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti, ma l'allenatore italiano ha già dato l'ok definitivo alla nuova esperienza sulla panchina degli Spurs, apprestandosi a tornare su una panchina di Premier League dopo gli anni vissuti al Brighton. Lo ha riportato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. Lo aspetta nuovamente la Premier League in cui ha lasciato un buon ricordo nelle due stagioni trascorse al Brighton dal 2022 al 2024, centrando la prima storica qualificazione del club in Europa League.
Poi è arrivato anche il classico Here we Go da parte di Fabrizio Romano. Insomma, ormai ci siamo. De Zerbi è pronto a tornare in Premier League.
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