Ufficiale Definito il calendario del Napoli fino a fine girone d'andata: date, orari e copertura tv

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dalla 12ª alla 19ª giornata. Definito il calendario del Napoli fino alla fine del girone d'andata.

La Lega Serie A ha comunicato il programma di anticipi e posticipi fino alla conclusione del girone d'andata. Cambia anche la collocazione di alcune gare della 12ª giornata: in occasione della maratona di Milano del 22 novembre, Milan-Frosinone è stata spostata dalle 15 alle 18 su richiesta del Prefetto, con conseguenti modifiche al palinsesto. Per il Napoli il nuovo calendario parte dalla sfida casalinga contro il Torino di sabato 21 novembre alle 20.45 e si conclude lunedì 11 gennaio a Udine.

Il calendario del Napoli dalla 12ª alla 19ª giornata

12ª giornata: Napoli-Torino, sabato 21 novembre ore 20.45 – DAZN/SKY

13ª giornata: Sassuolo-Napoli, domenica 29 novembre ore 15.00 – DAZN

14ª giornata: Napoli-Lecce, sabato 5 dicembre ore 20.45 – DAZN/SKY

15ª giornata: Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 – DAZN

16ª giornata: Atalanta-Napoli, domenica 20 dicembre ore 20.45 – DAZN

17ª giornata: Parma-Napoli, domenica 3 gennaio ore 18.00 – DAZN/SKY

18ª giornata: Napoli-Cagliari, giovedì 7 gennaio ore 20.45 – DAZN

19ª giornata: Udinese-Napoli, lunedì 11 gennaio ore 20.45 – DAZN/SKY

Gli azzurri conoscono dunque nel dettaglio il proprio cammino fino al giro di boa. Particolarmente intenso il periodo tra dicembre e gennaio, con il big match casalingo contro il Milan, la trasferta con l'Atalanta e, dopo la pausa di fine anno, tre partite nell'arco di nove giorni contro Parma, Cagliari e Udinese.