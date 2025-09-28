Difesa azzurra bucata: la sblocca subito Saelemaekers

Oggi alle 20:51
di Antonio Noto

Il Milan passa subito in vantaggio dopo 3'. Super corsa di Pulisic sul lato sinistro che brucia Marianucci, palla in mezzo per Saelemaekers e subito 1-0 Milan.