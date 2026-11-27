Diritti TV, che divario tra Serie A e Premier: il Napoli incassa molto meno dell'ultima inglese

Diritti TV, divario enorme tra Serie A e Premier League: il Napoli ha incassato 67,2 milioni, meno della metà dell'ultima squadra inglese

Il divario economico tra Serie A e Premier League continua a essere enorme, soprattutto sul fronte dei ricavi televisivi. Secondo i dati relativi alla stagione 2025/26, il campionato inglese ha distribuito ai propri club 3,142 miliardi di sterline, pari a circa 3,645 miliardi di euro, considerando anche i proventi commerciali centralizzati. La Serie A si è fermata invece a 878,5 milioni di euro. Una differenza che emerge ancora più chiaramente confrontando le singole società: l'Arsenal ha incassato circa 230 milioni di euro, mentre l'Inter, prima tra le italiane, si è fermata a 80,2 milioni. Il Napoli occupa il terzo posto nella graduatoria italiana con 67,2 milioni di euro, alle spalle del Milan (72,1) e davanti alla Juventus (63,1). Un dato significativo: persino il Wolverhampton, ultimo nella distribuzione inglese, ha ricevuto circa 136 milioni di euro, oltre il doppio rispetto agli azzurri.

Diritti TV, Premier League irraggiungibile: l'ultima inglese incassa il doppio del Napoli

A spiegare il divario è soprattutto la maggiore capacità commerciale del campionato inglese, che beneficia anche della diffusione internazionale delle proprie partite. La Premier League garantisce inoltre una ripartizione più equilibrata: il rapporto tra quanto percepiscono la prima e l'ultima squadra è di circa 1,7 a 1, contro il 3,34 a 1 della Serie A. Risorse nettamente superiori che, tuttavia, non assicurano automaticamente la sostenibilità dei club: secondo il rapporto preliminare State of the Game 2026 dell'Independent Football Regulator, le società di Premier League registrano perdite medie di 44 milioni di sterline ciascuna. La Premier League resta dunque un modello di straordinaria capacità commerciale, ma non necessariamente di equilibrio finanziario.