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Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri
Il Napoli si è allenato questa mattina al Training Center per preparare la sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica alle 15.
Prosegue la marcia di avvicinamento del Napoli alla prossima sfida di campionato. Dopo la vittoria contro il Torino e il pareggio in Champions League contro il Manchester City, gli azzurri di Massimiliano Allegri saranno impegnati domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra ha svolto questa mattina una nuova seduta di allenamento, dedicando particolare attenzione agli aspetti tecnico-tattici.
Napoli, il report ufficiale dell'allenamento odiernoDi seguito il comunicato diramato dalla SSC Napoli: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica e tecnica e a seguire una sessione tecnico-tattica”.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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