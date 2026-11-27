Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri

Oggi alle 16:20 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il Napoli si è allenato questa mattina al Training Center per preparare la sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica alle 15.