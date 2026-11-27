Fortemente criticato in Inghilterra, Donnarumma può dire già addio al Manchester City

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Oggi alle 17:10 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Manchester City dopo appena due stagioni: il portiere italiano non si adatterebbe ai principi di gioco di Maresca.