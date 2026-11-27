Fortemente criticato in Inghilterra, Donnarumma può dire già addio al Manchester City
Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Manchester City dopo appena due stagioni: il portiere italiano non si adatterebbe ai principi di gioco di Maresca.
L'avventura di Gianluigi Donnarumma al Manchester City potrebbe essere già ai titoli di coda. Arrivato nell'estate del 2025 dopo aver conquistato la Champions League con il Paris Saint-Germain, il capitano della Nazionale italiana non avrebbe convinto pienamente Enzo Maresca. A pesare sarebbe soprattutto la difficoltà del portiere nell'adattarsi ai principi di gioco del tecnico italiano, che richiede un importante contributo dell'estremo difensore nella costruzione dal basso.
Manchester City, Donnarumma può finire sul mercato in estateSecondo quanto riportato da The Athletic, l'ex Milan non rientrerebbe più nei programmi futuri dei Citizens: “Donnarumma, dal canto suo, non si adatta chiaramente allo stile di gioco proposto e ostacola la costruzione dell'azione, anche se compie alcune parate importanti”. Legato al club inglese da un contratto fino al giugno del 2030, il classe 1999 ha una valutazione di 45 milioni di euro secondo Transfermarkt. In discussione anche la posizione del secondo portiere Geronimo Rulli: il Manchester City potrebbe dunque rivoluzionare completamente il reparto nella prossima estate.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliSorpresa Guida per il Napoli. Nel 2025 disse: "Non lo arbitro, voglio star tranquillo". Ma Orsato... di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
29 nov 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Rrahmani: "Vorrei chiudere la carriera a Napoli! Allegri? Tutti crediamo in lui! Su obiettivi e città..."
UfficialeSi ferma De Bruyne! Il belga oggi si è allenato a parte per un problema: il report del club
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’annuncio sconvolgente di Gilmour, il cortocircuito su Allegri, l'omissione fatale di Kevin e il gattino Haaland
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Punto importante, domenica serve la stessa mentalità. Contento per Hojlund e Lang"
Davide BarattoTuttonapoliMcTominay si è trasformato: il mediano di Manchester è ora un goleador implacabile
Davide BarattoLiveDe Bruyne in conferenza: “A me piace giocare a calcio, non solo lanci o duelli! Ruolo? Dove creo pericoli. Sul futuro…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le dichiarazioni shock di Allegri, la 'zeppata' di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Umili a mettersi alla pari del Torino! Lang decisivo. Su Vergara..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com