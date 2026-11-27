Ultim'ora De Bruyne salta Sassuolo-Napoli! Sky: il belga non partirà per la trasferta

Kevin De Bruyne non partirà per Reggio Emilia a causa di un affaticamento muscolare: si allunga l'elenco degli indisponibili di Massimiliano Allegri.

Non c'è pace per il Napoli sul fronte degli infortuni. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di Kevin De Bruyne in occasione della trasferta di domenica contro il Sassuolo. Il centrocampista belga ha svolto lavoro differenziato nella seduta mattutina a causa di un affaticamento muscolare, come comunicato dalla società azzurra. L'ex Manchester City si aggiunge così alla già lunga lista degli indisponibili, che comprende Buongiorno, Di Lorenzo, Badiashile, Alisson Santos, Lobotka, Meret e Vergara.

De Bruyne salta Sassuolo-Napoli: spazio ad Anguissa

A fare il punto sulle condizioni del centrocampista belga è stato Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno: “Aggiungo De Bruyne agli assenti per Sassuolo: c'era già la necessità di gestirne le forze, c'è un po' di affaticamento e oggi ha lavorato a parte. Nelle intenzioni di Allegri avrebbe dovuto già riposare col Torino. Poi è arrivato l'infortunio di Vergara con la necessità di lanciarlo in campo: a Reggio Emilia dovrebbe riposare. Cercheremo di capire che Napoli rischiererà Allegri, senza De Bruyne: spazio per Anguissa e poi vediamo che scelte farà Max Allegri”.