Dominio clamoroso Arsenal: 13 tiri nel primo tempo, record in Champions
L'avvio travolgente dell'Arsenal sul terreno del Stadio Diego Armando Maradona trova una conferma schiacciante nelle rilevazioni statistiche, evidenziando le enormi difficoltà incontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri nei primi quarantacinque minuti di gioco. La pressione costante esercitata dai Gunners ha costretto gli azzurri sulla difensiva, producendo un dato contabile da record per quanto riguarda le conclusioni a rete concesse dalla retroguardia partenopea nel primo tempo della sfida europea.
Un primato statistico nella storia recente della Champions League
I 13 tiri effettuati dalla formazione guidata da Mikel Arteta prima dell'intervallo rappresentano infatti il valore più alto mai registrato da una squadra ospite nella prima frazione di una gara d'esterna di Champions League a partire dalla stagione 2003-2004, da quando Opta raccoglie dettagliatamente questo tipo di dati. Un dominio territoriale e balistico senza precedenti recenti nella massima competizione continentale, che testimonia l'aggressività dell'impianto di gioco dei vicecampioni d'Inghilterra e la sofferenza del Napoli nell'arginare le trame offensive degli avversari fin dai primi battiti del match.
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