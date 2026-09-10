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Il Napoli ha concesso all'Arsenal 6 big chance e 4.05xG: mai così male dal 2020/21
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Il Napoli concede sei grandi occasioni, 4.05 xG e 52 tocchi in area all’Arsenal: tra i peggiori dati difensivi degli azzurri negli ultimi 7 anni
Il Napoli ha concesso sei grandi occasioni all’Arsenal nella sconfitta per 1-0 al Maradona, valida per la prima giornata della league phase di Champions League. Stando ai dati raccolti dalla redazione di TuttoNapoli.net, a partire dalla stagione 2020/21 soltanto in PSV-Napoli 6-2 gli azzurri avevano lasciato agli avversari costruire un numero così elevato di big chance nella stessa partita.
Il Napoli si porta l'Arsenal nella propria area: era già successo con l'Inter
Napoli-Arsenal è inoltre la gara con il dato più alto di gol attesi concessi dagli azzurri dal 2020/21: 4.05 xGA, davanti al 3.86 registrato pochi giorni prima contro l’Inter. Le stesse due partite occupano i primi posti anche per tocchi concessi agli avversari nella propria area di rigore: 56 in Inter-Napoli e 52 contro l’Arsenal.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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