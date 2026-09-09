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Pranzo Uefa con l'Arsenal prima della Champions: omaggio ai Gunners
A poche ore dall’esordio stagionale in UEFA Champions League, la SSC Napoli ha accolto la delegazione dell’Arsenal FC per il tradizionale pranzo istituzionale pre-gara.
Il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha incontrato Richard Garlick, CEO dell'Arsenal FC, insieme alle delegazioni dei rispettivi Club. Nella suggestiva cornice di Palazzo Petrucci, in Via Posillipo, è stato condiviso un momento di cordialità e fair play alla presenza di Gvozden Haris, Delegato UEFA.
Nel corso dell’incontro, SSC Napoli ha omaggiato gli ospiti con “Il Corsiero del Sole”, opera realizzata per l’occasione dall’artista Antonio Nocera e ispirata alla storia e all’identità azzurra.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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