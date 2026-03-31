Doppia seduta di allenamento oggi alla ripresa: il report della SSC Napoli

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Doppia seduta di allenamento per il Napoli oggi a Castel Volturno alla ripresa in vista della gara di lunedì prossimo contro il Milan. Il gruppo ha svolto un lavoro di ripresa al mattino, mentre nel pomeriggio è stato impegnato in una sessione tecnica. Lo riferisce il Napoli sul proprio sito ufficiale. Ma la grande attesa era tutta per Lukaku che non si è presentato al raduno di questa mattina perché ha scelto di restare in Belgio.

La posizione del Napoli, in merito all'assenza di Romelu Lukaku alla ripresa della preparazione a Castel Volturno, era arrivata qualche ora fa, nel primo pomeriggio, tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato".