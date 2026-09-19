Da Firenze: “Allegri fa calcio speculativo, ma ha schiere di adepti che plasmano la sua realtà”
Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, il portale Firenzeviola.it ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare sull'approccio tattico del tecnico azzurro e sui numeri relativi al pressing: “Massimiliano Allegri, mefistofelico toscanaccio che pare sempre un paio di pagine addietro rispetto al gran librone del calcio ma riesce comunque sempre a manovrare occultamente schiere di adepti che cercano di plasmare la realtà a sua immagine e somiglianza. Il suo Napoli è ultimo nella classifica del PPDA, il valore che indica l'attitudine al pressing di una squadra, continua a giocare un calcio totalmente speculativo e individualistico nonostante intorno a lui qualsiasi altra squadra si stia attrezzando con altri mezzi”.
Firenzeviola: “Occhio a non sottovalutare il vecchio stregone livornese”
Nel commento viene però evidenziato anche il rendimento di Allegri negli ultimi confronti con la Fiorentina, con il tecnico che ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei sfide contro i viola: “Occhio però a non sottovalutare il vecchio stregone livornese, che negli ultimi sei precedenti contro i viola ha racimolato 4 vittorie e due pareggi; l'ultima sconfitta per Max dal Gabbione risale al 21 maggio 2022, sempre al Franchi, Fiorentina-Juventus, ultima di campionato con vittoria gigliata per 2-0 e conseguente ritorno in Europa, Conference”.
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