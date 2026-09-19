Lang titolare? C’è la risposta indicativa di Allegri in conferenza

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Massimiliano Allegri ha parlato di Noa Lang alla vigilia di Fiorentina-Napoli: l’attaccante può partire titolare, ma il tecnico chiede maggiore rendimento.

Noa Lang può partire dal primo minuto contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Franchi, ha lasciato intendere la possibilità di vedere l’attaccante olandese titolare, pur spiegando di dover ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione: “Lang è un altro che può essere inserito dal primo minuto, devo ancora valutare alcune situazioni, ma può e deve dare di più perché ha qualità importanti”.

Allegri: “L’importante è avere spirito ed entusiasmo”

Allegri ha poi sottolineato come, nel corso di una stagione lunga, sia complicato avere sempre l’intera rosa a disposizione. Per questo, secondo il tecnico, sarà fondamentale farsi trovare pronti e mantenere il giusto atteggiamento, come accaduto dopo la sconfitta contro l’Arsenal e nella successiva vittoria contro il Bologna: “Nell'arco della stagione difficilmente la squadra ha tutti a disposizione, l'importante è che quelli che abbiamo facciano bene, se non c'è uno giocherà un altro, l'importante è avere spirito, entusiasmo, lavorare come hanno fatto, la vittoria col Bologna è la conseguenza dell'Arsenal nonostante siamo stati abbastanza criticati, ma come spirito e voglia è una conseguenza”.