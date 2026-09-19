Firenze ora ci crede: “Sold-out per battere il Napoli, bestia nera da quel ko in albergo”

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Firenzeviola.it presenta Fiorentina-Napoli ricordando il precedente del 2018 e il difficile bilancio dei viola contro gli azzurri al Franchi.

C'è una data che a Firenze è rimasta particolarmente impressa quando si parla di Fiorentina-Napoli: il 29 aprile 2018. Quel giorno la squadra di Stefano Pioli superò gli azzurri di Maurizio Sarri per 3-0 grazie alla tripletta di Giovanni Simeone, contribuendo alla clamorosa rimonta della Juventus nella corsa Scudetto. Da allora, però, il bilancio al Franchi è decisamente favorevole al Napoli. Come sottolinea Firenzeviola.it, quella resta infatti l'ultima vittoria dei viola in casa contro gli azzurri: nelle successive diciotto sfide di campionato disputate a Firenze sono arrivati 7 pareggi e 9 sconfitte. Anche gli ultimi tre confronti raccontano un dominio del Napoli, con un parziale complessivo di 10-3: “Dov'eravate il 29 aprile 2018? In molti forse se lo ricorderanno collegando quella data alla partita di quel giorno, Fiorentina-Napoli, la Viola di Stefano Pioli contro gli azzurri di Maurizio Sarri, alla rincorsa del sogno Scudetto; è QUELLA partita, quella dell'espulsione di Koulibaly, della tripletta del Cholito Simeone, dello Scudetto perso in albergo, secondo quanto disse Sarri. Una delusione generazionale per il popolo partenopeo, che però da allora è venuto a Firenze principalmente per far razzia: quello rimane infatti l'ultimo Fiorentina-Napoli vinto dai viola”.

Il Franchi spinge la Fiorentina: “Sold out per battere il Napoli”

La Fiorentina proverà a invertire la tendenza anche affidandosi alla spinta del Franchi, che si prepara a una sfida da tutto esaurito. Sono circa 22mila i biglietti venduti, abbonamenti compresi, per quello che rappresenta il record stagionale, considerando anche che una parte dell'impianto resta inagibile per i lavori di ristrutturazione. Firenzeviola.it ricorda inoltre l'ultimo precedente del 13 settembre 2025, quando il Napoli si impose per 3-1, e sottolinea come gli azzurri siano stati spesso una vera e propria bestia nera per i viola: “La Fiorentina scende in campo anche contro i precedenti, con la necessità di invertire un trend chiaro: l'ultimo incrocio a Campo di Marte, 13 settembre 2025, 1-3 per il Napoli, sancì forse l'inizio della fine - di sicuro del Pioli bis, col tecnico ex Milan che decise di compiere un harakiri tattico utilizzando il 40enne Edin Dzeko come marcatore a tutto campo di Lobotka, risultato una Caporetto tecnica e tattica -. Insomma, dai capolavori di Insigne e Mertens alle gare più recenti, il Napoli è stato quasi sempre bestia nera delle varie 'Fiorentine'. Per sfatare il tabù Napoli i viola potranno contare su un Franchi sold out, o almeno per quanto possibile: 22mila biglietti venduti (inclusi gli abbonamenti) per un record stagionale, ricordando che parte dello stadio rimane inagibile per i lavori di ristrutturazione del Franchi”.