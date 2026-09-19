Chi rientra dopo la sosta? Allegri fa il punto anche su McTominay, Meret e Marianucci

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Massimiliano Allegri fa il punto sui possibili rientri dopo la sosta: McTominay e Meret sono pronti a tornare, mentre Marianucci avrà bisogno di più tempo.

Scott McTominay e Alex Meret sono i due giocatori indicati da Massimiliano Allegri come prossimi al rientro dopo la sosta. Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, il tecnico azzurro ha fatto il punto anche sulla situazione di Luca Marianucci, che invece è più indietro nel percorso di recupero e non ha ancora ripreso ad allenarsi con la squadra: “McTominay e Meret assolutamente sì, credo anche per Marianucci, lui sarà più indietro perché non s'è ancora avvicinato alla squadra”.

Allegri: “È importante averli tutti”

Allegri ha poi sottolineato la necessità di poter contare sull'intera rosa nel corso di una stagione lunga e ricca di impegni, anche alla luce delle nuove regole che aumentano il tempo di gioco effettivo: “Ma è importante averli tutti perché la stagione è lunga e c'è bisogno di tutti, non si può giocare con 14 giocatori, ma soprattutto quest'anno con le nuove regole, 6 minuti in più di gioco effettivo, le partite prendono un altro percorso soprattutto nell'ultima mezz'ora”.