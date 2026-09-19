Fiorentina e Napoli accomunate da un dato: pressing offensivo più basso della Serie A
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Fiorentina e Napoli condividono un dato statistico particolare in Serie A: entrambe sono le squadre che hanno recuperato meno palloni.
Fiorentina e Napoli arrivano alla sfida del Franchi accomunate anche da un dato statistico relativo alla fase di non possesso. Le due squadre, infatti, sono quelle che esercitano il più basso pressing offensivo della Serie A in questa stagione, almeno considerando i palloni recuperati nella zona avanzata del campo.
Napoli e Fiorentina, appena 17 recuperi offensivi
Entrambe le formazioni hanno recuperato soltanto 17 palloni entro un massimo di 40 metri dalla porta avversaria, un dato che le colloca in fondo alla graduatoria del campionato in corso. Un elemento che evidenzia come sia il Napoli sia la Fiorentina abbiano finora puntato meno sul recupero immediato del pallone nella metà campo avversaria.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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