Fiorentina e Napoli accomunate da un dato: pressing offensivo più basso della Serie A

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Oggi alle 21:15 Notizie di Francesco Carbone di Fonti preferite

Fiorentina e Napoli condividono un dato statistico particolare in Serie A: entrambe sono le squadre che hanno recuperato meno palloni.