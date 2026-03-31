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Elmas titolare: le formazioni ufficiali di Irlanda-Macedonia del Nord
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Sono ufficiali le formazioni di Irlanda-Macedonia del Nord, in programma alle ore 20:45 all’Aviva Stadium di Dublino.
Sono ufficiali le formazioni di Irlanda-Macedonia del Nord, in programma alle ore 20:45 all’Aviva Stadium di Dublino. La sfida arriva in un momento delicato per entrambe le nazionali, reduci dalle sconfitte nelle rispettive semifinali dei playoff per accedere ai Mondiali 2026 e desiderose di ritrovare fiducia e ritmo dopo la delusione.
Elmas dal primo minuto
Il commissario tecnico della Macedonia del Nord, Goce Sedloski, ha deciso di puntare su Eljif Elmas, inserendolo titolare nell’undici iniziale. Il centrocampista del Napoli sarà quindi tra i protagonisti della gara, con il compito di dare qualità e dinamismo alla manovra offensiva della sua nazionale.
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